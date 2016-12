Helsingør får fordoblet krydstogtanløbene fra tre til seks

Fredag 23. december 2016 kl: 13:57

Havets juvel tilbage i 2018



Afhængig af Helsingørs opbakning



Fakta:

VisitNordsjælland driver sekretariatet for Cruise North Copenhagen, som er et samarbejde mellem Helsingør Havne, Hundested Havn og VisitNordsjælland

Formålet med samarbejdet er at få flere anløb til Hundested og Helsingør Havne samt flere krydstogtgæster fra København

Ca. 100.000 krydstogtgæster besøger i dag Kongernes Nordsjælland med udflugter fra København

Det er VisitNordsjælland, der er ansvarlig for salg og markedsføring af Hundested og Helsingør Havne over for rederier og incoming bureauer i hele verden

VisitNordsjælland deltager på Seatrade Global i Ft. Lauderdale, på Seatrade MED i Europa og er medlem af Cruise Baltic, Cruise Europa og Cruise Copenhagen Network

Af: Redaktionen - Der går som regel to-fem år fra de første møder med rederierne, til vi får et reelt anløb. Så krydstogt kræver en langsigtet strategi og indsats, siger krydstogtansvarlig Birgitte Bergman og fortsætter:- Det er ikke nogen hemmelighed, at det er en udfordring at få anløb til Helsingør, da de fleste rederier gerne vil lægge til kaj. Men der er heldigvis rigtig mange, der kan se det unikke i Helsingør. Krydstogtturisterne sætter stor pris på, at der er let adgang til attraktionerne omkring Kulturhavnen, og at den gamle middelalderby og butikkerne er lige i nærheden. Men der er ingen tvivl om, at potentialet er langt større, hvis skibene kunne komme helt ind til kajen. Rederierne efterspørger alternative løsninger som for eksempel en ny krydstogtkaj,Passagererne skal sejles ind fra Reden, men det afholder ikke et af verdens største krydstogtskibe, Queen Mary, fra at komme tilbage i 2018. Skibets sjette besøg i Helsingør bliver et glædeligt gensyn og en oplevelse i sig selv for de helsingoranere, der vælger at lægge vejen forbi. Og Queen Marys besøg er bare et af de tre krydstogtanløb, der allerede er planlagt til 2018.- Fra Helsingør Havnes side skal jeg da ikke lægge skjul på glæden ved at skulle servicere de allerede planlagte krydstogtsanløb i 2017 og 2018. Vores personale vil gøre deres ypperste for at få hele arrangementet, med ISPS kaj, trosse- og gæstemodtagelse, buspladser og politi til at fungere, siger Jesper Schrøder, der er havnechef i Helsingør Havne.- Vores nye flydebro med to gange 90 meter kaj-side vil velkomme tenderbådene fra de skibe, der ligger på ankerplads, så ankomsten bliver så smidig som mulig. Samtidig bliver det interessant at kunne kommunikere med skibets kaptajn og informere om vores nye koncept Serviceport Elsinore, så både skibets kaptajn og redere i baglandet vil vide, at al form for service til et stort krydstogtsskib vil kunne leveres fra kajen i Helsingør, fortsætter han.Når krydstogtskibene lægger til i Helsingør tager ca. halvdelen af passagererne på udflugter til Nordsjællands slotte eller besøger nogle af destinationens andre seværdigheder. Den anden halvdel vælger at blive i byen, se et museum, shoppe eller gå på café.- At vi nu for alvor kan kalde os en krydstogtsdestination gør, at det fremover bliver lettere at tiltrække nye rederier, turister og rejsebureauer til Helsingør. Det synes jeg er meget positivt, da turisme er et område, som vi i kommunen arbejder helt bevist på at udvikle. Det gør vi ikke mindst, fordi det gavner byens handlende og skaber arbejdspladser. Derfor er det også vigtigt, at detailhandlen bakker op om besøgene, byens butikker holder åbent, og der bliver taget godt imod vores gæster. Deres førstehåndsindtryk af Helsingør betyder rigtig meget for, om turisterne kommer igen en anden gang og for, om de anbefaler byen til familie og venner, siger Benedikte Kiær, der er borgmester i Helsingør Kommune.Målt på antal passagerer er Cruise North Copenhagen nu den næststørste danske krydstogtdestination efter København. I 2016 havde Nordsjællands attraktioner besøg af ca. 100.000 af Københavns 750.000 krydstogtpassagerer, som tog på udflugt til Nordsjælland under deres ophold, anslår VisitNordsjælland.