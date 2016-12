Kinesiske el-busser skal køre i Torino-området

Fredag 23. december 2016 kl: 13:42

Af: Jesper Christensen Udbuddet betyder en omsætning for BYD på 10 millioner euro - cirka 74,5 millioner kroner. BYD skal ud over flåden på de 19 elektriske 12 meter lange busser og levere fuld servicesupport i 10 år.Med kontrakten vil BYD fra sommeren 2017 køre ind på det italienske med elektriske busser, der vil forbinde bycentre med forstæderne.BYD oplyser, at der med den italienske aftale er afgivet ordre på over 100 el-busser til lande i Europa - først og fremmest Italien, Storbritannien og Frankrig.Flere andre italienske busoperatører viser øget interesse for ren el-drift, påpger BYD.