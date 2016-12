Der skal mere politi på rastepladserne til lastbiler

TYSK VOGNMANDSORGANISATION EFTER BERLIN-ANSLAGET:

Torsdag 22. december 2016 kl: 13:11

Af: Redaktionen - Vi har brug for, at politiet er mere til stede på de rastepladser og p-pladser, hvor lastbilchauffører jævnligt kommer, siger Karlheinz Schmidt i et interview med avisen Neuen Osnabrücker Zeitung.Derudover bør rastepladserne gøres mere sikre gennem anlægsmæssige ændringer.- Også en øget belysning af p-områderne kan bidrage til, at det bliver sværere at begå overgreb mod lastbilchauffører.Karlheinz Schmidt mener, at lastbilchaufførernes og lasternes sikkerhed gennem årene er blevet et mere og mere presserende for vognmænd og chauffører, men mere og mere glemt offentligheden.Han peger på, at gas-overfald for at få fat på gods eller hele lastbilen, mens chaufføren ligger og sover i lastbilens førerhus, ikke er nogen sjældenhed.- Den organiserede kriminalitet har nået Nordeuropa, siger han og peger på, at nogle motorvejsstrækninger er berygtet for risikoen for overfald på lastbilchauffører, last og lastbiler.Han peger videre på, at da indenrigssikkerheden er en vidtgående sag for delstaterne i Tyskland, må politiet koordinere indsatsen bedre.