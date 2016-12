DSB og Banedanmark er klar med ekstra julehjælp

Onsdag 21. december 2016 kl: 13:22

Torsdag 22. december fra klokken 14 til klokken 18 på alle fem stationer

Fredag 23. december fra klokken 10 til klokken 18 på stationerne i Odense, Fredericia og Aarhus H - og fra klokken 10 til klokken 20 på København H og Københavns Lufthavn

Af: Redaktionen Årets travleste dage i togtrafikken er i år torsdag 22. december og fredag 23. december, og de travleste stationer, hvor medarbejderne fra DSB og Banedanmark vil yde ekstra julehjælp ti de rejsende er Aarhus H, Fredericia, Odense, København H og Københavns Lufthavn.- Det er blevet en tradition for medarbejdere fra alle dele af de to virksomheder, at de tager nogle timer ud af kalenderen og kommer tæt på kunderne. Samtidig kører mange af julens rejsende ikke så ofte med tog, så de sætter pris på at få hjælp til at finde frem til den rette vogn og det rette tog. Det bidrager med at skabe ro og lidt julehygge på nogle hektiske rejsedage og også til, at vi kan få togene af sted til tiden, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.De ekstra julehjælpere er klædt i gule veste, så kunderne let kan finde dem og få hjælp til at finde rundt på stationerne, finde deres tog og få anden praktisk information. Målet er at hjælpe kunderne til en bedre rejse i juledagene og sørge for at få afviklet juletrafikken så rettidigt som muligt, så de mange tog får kunderne frem til tiden.- Ud over at hjælpe kunderne giver det kolleger, der ikke er helt tæt på dem i det daglige, en unik mulighed for at komme ud og mærke, hvad der skal til for at give kunderne en attraktiv togrejse. Vi vil bestræbe os på at guide kunderne på den bedst mulige måde, så vi kan afvikle trafikken så smidigt og rettidigt som muligt, så både kunderne og gaver når godt frem, siger Peter Svendsen, der er trafikdirektør i Banedanmark.Det er femte år i træk, at ansatte fra andre dele af DSB og Banedanmark end de driftsvendte er ude på på perronerne for at hjælpe de kunder, der har brug for det. I år er de cirka 125 medarbejdere at finde på de fem stationer.DSB og Banedanmark forventer, at fredag 23. december bliver den største rejsedag. Her er der sat ekstra tog og vogne ind, så der er flere pladser for kunderne, der især rejser fra København mod Fyn og Jylland.Julehjælpen er at finde på perronerne i følgende tidsrum: